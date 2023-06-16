Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 65'e çıktı
Giriş Tarihi: 16.6.2023 07:51

Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 65'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 27 Mart'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 65'e yükseldiği bildirildi.

AA
Ekvador’da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 65’e çıktı

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelanda, yeni cesetlerin tespit edildiği belirtildi.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 65'e çıktığı, kayıp kişilerin halen olma ihtimali nedeniyle bir süre daha arama çalışmalarının süreceği ifade edildi.

Toprak kayması nedeniyle 163 evin zarar gördüğü, 60 evin tamamen yıkıldığı, 56 kişinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bu süre içerisinde onlarca ailenin de evsiz kaldığı görüntülere yansımıştı.

Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ekvador'da toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 65'e çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA