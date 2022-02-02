Ekvador’daki sel felaketinin bilançosu artıyor! 24 kişi hayatını kaybetti, ülkede 3 gün yas ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un başkenti Quito'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasının ardından can kaybı artıyor. Yetkililer, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 24, selde yaralananların sayısının ise 48'e yükseldiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran yetkililer çok sayıda kayıp olduğunu söyledi.