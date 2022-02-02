Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ekvador'daki sel felaketinin bilançosu artıyor! 24 kişi hayatını kaybetti, ülkede 3 gün yas ilan edildi
Giriş Tarihi: 2.2.2022 20:30 Son Güncelleme: 2.2.2022 21:17

Ekvador'daki sel felaketinin bilançosu artıyor! 24 kişi hayatını kaybetti, ülkede 3 gün yas ilan edildi

Ekvador’daki sel felaketinin bilançosu artıyor! 24 kişi hayatını kaybetti, ülkede 3 gün yas ilan edildi

Ekvador'un başkenti Quito'da etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, yaşanan felaketin ardından ülkede 3 gün yas ilan edildi. Öte yandan basına yansıyan görüntülerde felaketin boyutu da gözler önüne serildi. Birçok nesnenin yanı sıra selde insanların da hayatta kalma mücadelesi verdiği görüldü.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un başkenti Quito'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasının ardından can kaybı artıyor. Yetkililer, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 24, selde yaralananların sayısının ise 48'e yükseldiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran yetkililer çok sayıda kayıp olduğunu söyledi.

METREKARE BAŞINA 75 LİTRE YAĞIŞ DÜŞTÜ

Quito Belediye Başkanı Santiago Guarderas, bölgedeki yağışların metrekare başına 75 litreyi bulduğunu söyleyerek bölgede, 2003 yılından beri rekor yağış meydana geldiğini belirtti.

Ekvador'daki sel felaketinin bilançosu artıyor! 24 kişi hayatını kaybetti, ülkede 3 gün yas ilan edildi | Video

BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Selde, birçok ev ve aracın yanı sıra elektrik direklerinin de zarar görmesinin ardından bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin de yaşandığı bildirildi.
Yetkililer, bölgenin sıcak bir iklime sahip olmasından kaynaklı olarak daha çok su tuttuğunu söyledi.

GÖRÜNTÜLER FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Öte yandan basına yansıyan görüntülerde felaketin boyutu da gözler önüne serildi. Birçok nesnenin yanı sıra selde insanların da hayatta kalma mücadelesi verdiği görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ekvador'daki sel felaketinin bilançosu artıyor! 24 kişi hayatını kaybetti, ülkede 3 gün yas ilan edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA