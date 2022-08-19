El Bab’da pazara füze

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırılan El Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 14 sivil öldü, 38 sivil yaralandı. Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki El Bab'da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 14 sivil hayatını kaybetti, 38 sivil yaralandı.Saldırı 10.50'de şehir merkezinde bulunan bir pazar yerine gerçekleştirildi. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar El Bab ve Çobanbey'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Saldırının kaynağı konusunda incelemeler sürüyor. Saldırının ardından açıklama yapan SMO'ya bağlı Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir, "El Bab'a terör saldırısında bulunan Esad ve destekçileri terör örgütü PKK/ YPG'ye cevabını en sert şekilde vereceğiz. Sivilleri hedef alan saldırılarınızla bizleri yıldıramayacaksınız. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. Bab, Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.BIRLEŞMIŞ Milletler, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinin tutulduğu Hol Kampı'nda şiddetin arttığı uyarısında bulundu. Suriye'deki BM Koordinatörü İmran Rıza, bölgede yaptığı 4 günlük incelemelerin ardından açıklama yaptı. Rıza, kampta 3'ü bu hafta olmak üzere sadece bu yıl 26 kişinin öldürüldüğünü, öldürülenlerden 20'sinin ise kadın olduğunu ifade etti.