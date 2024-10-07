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Giriş Tarihi: 8.10.2024

El ve ayaklarıyla Guinness’e girdi

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El ve ayaklarıyla Guinness’e girdi
ABD'de yaşayan 15 yaşındaki Eric Kilburn isimli genç, sıra dışı özelliği sayesinde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Kilburn, büyük elleri ve ayakları ile Guinness rekoru kırdı. Yetkililer tarafından yapılan ölçümlerde, ayakları 34.3 santimetre çıkan (Türkiye'deki ölçülerle 56-57 numara) Kilburn, bu özelliği nedeniyle yalnızca özel tasarım ayakkabılar giyiyor. Eric'in elleri de 23.2 santimetre boyunda. Ergenlik çağında olan Eric'in elleri ve ayaklarındaki büyüme devam ediyor. Kilburn, beşinci sınıftan beri mağazadan ayakkabı alamadığını ve eldiven giyerek hayatını devam ettirdiğini söyledi.
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El ve ayaklarıyla Guinness’e girdi
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