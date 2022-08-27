Elçi atamasına seçim rötarı

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian, Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye ile karşılıklı büyükelçi atanmasında İsrail'de sürecin çok farklı işlediğini belirten Lillian, seçimler yüzünden İsrail tarafında işlerin ertelenebileceğini dile getirdi. İsrail'in atanacak büyükelçinin siyasi biri mi yoksa bir diplomat mı olacağına karar vereceğini kaydeden Lillian, "Seçimden önce de olabilir, seçimden sonra da olabilir. Umarım zamanında olur ve sadece birkaç hafta daha sürer ve süreç sona erer" dedi.Son bir yıldır ilişkilerinin iyi yönde ilerlediğinin altını çizen Lillian, "Neredeyse 75 yıldır devam eden ilişkilerimiz var. Bu sefer gerçekten yapmaya çalıştığımız iyi sağlam temeller ve yeterince esnek olacak temeller oluşturmaya çalışmak" diye konuştu. "Türk büyükelçisi de diğer ülkelerin büyükelçileri gibi güven mektubunu Kudüs'te sunacaktır" diyen Lillian, "Umuyorum ki Türkiye, büyükelçiliğini Kudüs'e taşır" ifadelerini kullandı.