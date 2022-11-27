Elektrik sistemi çöken Kiev soğuktan donuyor

Ukraynalı yetkililere göre, Rus güçleri ülkenin altyapı tesislerini hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından başkent Kiev nüfusunun yaklaşık yarısının, soğuk kış aylarında hayati elektrikten mahrum kaldığını söyledi. Ulusal Elektrik Şirketi Ukrenergo, enerji sisteminin hedef alınmasının ardından 'artık en zor aşamayı geçtiklerini' belirtti. Kışın etkisini hissettirmeye başladığı ülkede milyonlarca kişinin ışığa, suya ve ısınmaya erişimi yok. Bazı evler 20 saati aşan süre boyunca elektriksiz kalıyor.