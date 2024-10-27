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Haberler Dünya Haberleri Elon Musk, Biden'ın yasa dışı işlerle ilgili sözlerine yorum yaptı
Giriş Tarihi: 27.10.2024 22:02 Son Güncelleme: 28.10.2024 00:00

Elon Musk, Biden'ın yasa dışı işlerle ilgili sözlerine yorum yaptı

Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk, ABD'de yasa dışı yollardan iş kurduğuna dair bilgilerle ilgili ilk kez sosyal ağ X'e yorum yaptı.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Elon Musk, Biden’ın yasa dışı işlerle ilgili sözlerine yorum yaptı

Dün The Washington Post, kaynaklara atıfta bulunarak, Güney Afrika'da doğan Musk'un 1995 yılında Stanford Üniversitesi'nde okumak için Kaliforniya'ya geldiğini ancak hiçbir zaman kaydolmadığını, bunun yerine kendi girişimi üzerinde çalıştığını yazdı. Gazeteye göre Musk'un eğitime başlamaması nedeniyle ABD'de kalmasının yasal dayanağı yoktu. Konuyla ilişkin yorum yapan ABD Başkanı Joe Biden, Pennsylvania'da düzenlenen bir etkinlikte "dünyanın en zengin adamının kaçak işçi olduğunu ortaya çıktı" dedi.

Musk, Biden'ın bu sözlerini yorumlayarak "Artık göçmenleri önemsiyor" diye yazdı. Musk, daha sonra başka bir gönderi yayınlayarak Amerika'da faaliyet gösterme iznine sahip olduğunu belirterek, "Aslında ABD'de çalışmama izin verildi. Kukla Biden yalan söylüyor" diye yazdı. Medya, özellikle de Demokratları destekleyenler, milyarderi sık sık eleştiriyor. CNN geçtiğimiz günlerde, bir eyalette dilekçesini imzalayan rastgele bir seçmene bir milyon dolar ödeme girişiminin seçime müdahale ve rüşvet olarak değerlendirileceği için yasal zorluklarla karşılaşabileceğini söyledi. Musk daha önce de Joe Biden yönetimini "yasadışı göçü aktif olarak teşvik ettiği" için eleştirmiş, Biden yönetiminin sınırları korumak yerine kırmızı halı serdiğini yazmıştı.

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Elon Musk, Biden'ın yasa dışı işlerle ilgili sözlerine yorum yaptı
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