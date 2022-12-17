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Giriş Tarihi: 17.12.2022 12:37

Elon Musk geri adım attı! Kapatılan kararlarla ilgili flaş karar

Twitter'ın yeni sahini Elon Musk'tan çok konuşulacak bir hamle gelmişti. Aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını, ‘kendisinin gerçek zamanlı konum bağlantısını paylaştıkları’ gerekçesiyle askıya almasının ardından “Halk konuştu” diyerek yeni kararını duyurdu.

AA
Elon Musk geri adım attı! Kapatılan kararlarla ilgili flaş karar

New York Times, CNN ve Washington Post gibi büyük medya kuruluşlarından bazı gazetecilerin Twitter hesapları, 'Musk'ın gerçek zamanlı konum bağlantısını' paylaştıkları ve Musk ile ailesinin yaşamını tehlikeye attıkları gerekçesiyle geçen hafta askıya alınmıştı.

BM Küresel İletişim Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming dün bu kararı eleştirerek "Gazetecilerin Twitter'dan keyfi olarak uzaklaştırıldığı haberlerinden derinden rahatsızım. Medya özgürlüğü oyuncak değildir. Özgür basın, demokratik toplumların temel taşı ve zararlı yanlış bilgilendirmeye karşı mücadelede önemli bir araçtır" açıklamasını yaptı.

YAPTIRIM TEHDİDİ ETKİLİ OLDU

AB Değerler ve Şeffaflık Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, dün BM'den daha sert bir dille kararı eleştirerek şunları kaydetti;

"Gazetecilerin Twitter'da keyfi olarak askıya alındığına dair haberler endişe verici. AB'nin Dijital Hizmetler Yasası, medya özgürlüğüne ve temel haklara saygı gösterilmesini gerektirir. Bu, Medya Özgürlüğü Yasası kapsamında güçlendirilmiştir. Elon Musk bunun farkında olmalı. Kırmızı çizgiler vardır. Ve yaptırımlar, yakında."

"KARARI HALK VERDİ"

Elon Musk dün Twitter kullanıcılarına, askıya alınan hesapların 'hemen mi yoksa 7 gün içinde mi açılmasını' danışan anket düzenledi. 3 milyon 690 bin Twitter hesabının yüzde 58.7'si hesapların 'hemen açılması' için oy kullandı ve Musk bugün "Halk konuştu. Konumumu ifşa eden hesapların askıya alınması hemen kaldırılacak" açıklamasıyla hesapları açtı.

BM Küresel İletişim Genel Sekreter Yardımcısı Fleming, Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından endişelerini dile getirmiş, 10 Kasım'da platformun önemine dikkat çeken bir makale kaleme almıştı. Fleming makalesinde şunları kaydetti;

"Twitter ve diğer platformlar, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan insanlar için çok önemli araçlardır. Otokratik ülkelerde, insanların yasaklı haberlere ulaşmasını sağlıyorlar. Savaş bölgelerinde, yerinden edilmiş insanların iletişim halinde olmalarını sağlıyorlar. Sosyal medyada insan haklarını iyileştiren akımlar doğdu."

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Elon Musk geri adım attı! Kapatılan kararlarla ilgili flaş karar
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