Elon Musk geri adım attı! Kapatılan kararlarla ilgili flaş karar

BM Küresel İletişim Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming dün bu kararı eleştirerek "Gazetecilerin Twitter'dan keyfi olarak uzaklaştırıldığı haberlerinden derinden rahatsızım. Medya özgürlüğü oyuncak değildir. Özgür basın, demokratik toplumların temel taşı ve zararlı yanlış bilgilendirmeye karşı mücadelede önemli bir araçtır" açıklamasını yaptı.

YAPTIRIM TEHDİDİ ETKİLİ OLDU

AB Değerler ve Şeffaflık Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, dün BM'den daha sert bir dille kararı eleştirerek şunları kaydetti;

"Gazetecilerin Twitter'da keyfi olarak askıya alındığına dair haberler endişe verici. AB'nin Dijital Hizmetler Yasası, medya özgürlüğüne ve temel haklara saygı gösterilmesini gerektirir. Bu, Medya Özgürlüğü Yasası kapsamında güçlendirilmiştir. Elon Musk bunun farkında olmalı. Kırmızı çizgiler vardır. Ve yaptırımlar, yakında."