Elon Musk ile Avrupa savaşı büyüyor

ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump'ın yeni yönetiminde rol alacak olan iş insanı Elon Musk ile Avrupa arasındaki kriz büyüyor. Musk, sahibi olduğu X platformu üzerinden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı ve iktidardaki İşçi Partisi'ni topa tutuyor. Musk'ın Almanya'daki aşırı sağcı AfD partisine ve İngiltere'deki aşırı sağ gruplara verdiği açık destek, Avrupa'da tepkilere neden oldu. Fransa, İngiltere, Almanya ve Norveç liderleri, Musk'ı seçimlere müdahale etmekle suçlarken, AB Komisyonu da Elon Musk'ın eylemlerinin inceleneceğini açıkladı.