Elon Musk, Temsilciler Meclisi Başkanlık yarışında tarafını açıkladı

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi Başkanlığında tarafını net bir şekilde ortaya koyarak, "Kevin McCarthy Sözcü olmalı." diye yazdı.

Elon Musk, bir başka paylaşımında ise "McCarthy değilse, cidden kim?" diye sordu.

Musk, gün içinde bir de anket düzenleyerek siyasi konulara girip girmemesi gerektiği konusunu takipçilerin değerlendirmesine açtı.

Saatler içinde 595 binden fazla katılım gerçekleşen ankette, katılımcıların yüzde 57,2'si Twitter'ın sahibinin siyaset yapması konusunda oy kullanarak "Elon Musk ayaklarına sıkmaya devam etmeli" ifadesinin bulunduğu kutucuğu işaretlerken, yüze 42,8 "Elon Musk siyasetten uzak durmalı" şıkkını tercih etti.

Musk ayrıca, yaklaşık bir saat önce, "Artık iki ayağıma da sıktığım için daha fazla politik yorum yapmayacağım." ifadesinin yer aldığı 8 Nisan 2013 tarihli tweetini paylaşarak, "Bazı alışkanlıklardan vazgeçmek zordur. Belki de kurşun geçirmez ayakkabılar almalıyım." notunu düştü.