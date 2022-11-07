Elon Musk Twitter’daki son gelişmeyi duyurdu: O hesaplar askıya alınacak!

Sosyal medya şirketi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, taklit hesapları kalıcı olarak askıya alacaklarını bildirdi.

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, profiline "parodi hesap" ifadesinin konulmaması halinde taklit hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını belirtti.

"MAVİ TİK KAYBOLACAK"

Musk, paylaşımında onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasını ücretli hale getirdiğini ve herhangi bir isim değişikliğinin, "mavi tik rozeti"nin geçici kaybolmasına neden olacağını ifade etti.