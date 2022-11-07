Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Elon Musk Twitter’daki son gelişmeyi duyurdu: O hesaplar askıya alınacak!
Giriş Tarihi: 7.11.2022 11:08 Son Güncelleme: 7.11.2022 11:14

Elon Musk Twitter’daki son gelişmeyi duyurdu: O hesaplar askıya alınacak!

AA
Elon Musk Twitter’daki son gelişmeyi duyurdu: O hesaplar askıya alınacak!

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz hafta uzun zamandır beklenen adımı atarak Twitter’ın yeni sahibi olmuştu. 44 milyar dolarlık anlaşma sonrası toplu iş kesintilerini duyuran Musk, şimdi de sosyal medya platformundaki yeni hamlesiyle gündeme oturdu.

Sosyal medya şirketi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, taklit hesapları kalıcı olarak askıya alacaklarını bildirdi.

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, profiline "parodi hesap" ifadesinin konulmaması halinde taklit hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını belirtti.

"MAVİ TİK KAYBOLACAK"

Musk, paylaşımında onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasını ücretli hale getirdiğini ve herhangi bir isim değişikliğinin, "mavi tik rozeti"nin geçici kaybolmasına neden olacağını ifade etti.

Öte yandan, geçmişte söz konusu hesaplar askıya alınmadan önce uyarı yapıldığını anımsatan Musk, yeni dönemde herhangi bir uyarının yapılmayacağını kaydetti.

Musk, onaylı hesap uygulamasının yaygınlaşmasıyla toplumun sesinin daha güçlü çıkacağını savunarak, Twitter'ın "dünyadaki en doğru bilgi kaynağı" olması gerektiğine işaret etti.

PARALI DÖNEM BAŞLADI

TESLA ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından platformda ücretli mavi tik aboneliği başladı. İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da Apple iOS cihazlarda görülen güncellemede mavi tikin aylık 7,99 dolar ücretle satın alınabileceği görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elon Musk Twitter’daki son gelişmeyi duyurdu: O hesaplar askıya alınacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA