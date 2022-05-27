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Giriş Tarihi: 27.5.2022 11:53 Son Güncelleme: 27.5.2022 11:58

Elon Musk’a dava şoku! Twitter yatırımcıları harekete geçti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Elon Musk’a dava şoku! Twitter yatırımcıları harekete geçti

Sosyal medya devi Twitter’ı satın almasıyla bir süredir dünya gündemini meşgul eden Elon Musk’ın başı bu kez yatırımcılarla derde girdi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su, milyarder Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Bu satışın ardından Musk’ın başı, Twitter yatırımcılarıyla derde girdi. Yatırımcılar, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını askıya alan Elon Musk ve Twitter'a dava açtı.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla son haftalarda dünyanın gündemine oturan Space X ve Tesla'nın CEO'su milyarder Elon Musk, işlemi askıya aldığını duyurmuştu.

"MANİPÜLASYON YARATARAK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI"

Tepki çeken kararın ardından Twitter yatırımcılarının Musk'a dava açtığı açıklandı. Musk'ı "yanlış beyanlar ve piyasa manipülasyonuyla Twitter merkezinde kaos yaratarak görevi kötüye kullanmakla" suçlayan yatırımcılar, Musk'ın California şirket yasalarını ihlal ettiğini savunuyor.

Musk'ın yaptığı yanıltıcı açıklamalarla finansal fayda sağladığını iddia eden yatırımcılar, milyarderin şirket için 44 milyar dolarlık teklifinde ihlaller olduğunu da iddia ediyor.

Musk'ın finansal faydayı, Twitter'daki önemli hissesini ve şirketin yönetim kurulu üyesi olma planını açıklamayı geciktirerek sağladığı söylendi. Twitter yatırımcılarını temsil eden avukatlardan Frank Bottini, yaptığı açıklamada, davanın Elon Musk'ın "satın alma fiyatını yeniden müzakere etmek için 44 milyar dolara satın almak istediği şirketi kötülemeye devam etmesi" nedeniyle açıldığını belirtti.

Davada ileri sürülen iddialardan birinin de 13 Mayıs'ta Musk tarafından atılan sahte hesap mesajının Twitter hisseleri için piyasayı manipüle amacı taşıdığı olduğu öğrenildi.

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Elon Musk’a dava şoku! Twitter yatırımcıları harekete geçti
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