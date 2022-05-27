Elon Musk’a dava şoku! Twitter yatırımcıları harekete geçti

Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla son haftalarda dünyanın gündemine oturan Space X ve Tesla'nın CEO'su milyarder Elon Musk, işlemi askıya aldığını duyurmuştu.
"MANİPÜLASYON YARATARAK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI"
Tepki çeken kararın ardından Twitter yatırımcılarının Musk'a dava açtığı açıklandı. Musk'ı "yanlış beyanlar ve piyasa manipülasyonuyla Twitter merkezinde kaos yaratarak görevi kötüye kullanmakla" suçlayan yatırımcılar, Musk'ın California şirket yasalarını ihlal ettiğini savunuyor.
Musk'ın yaptığı yanıltıcı açıklamalarla finansal fayda sağladığını iddia eden yatırımcılar, milyarderin şirket için 44 milyar dolarlık teklifinde ihlaller olduğunu da iddia ediyor.
Musk'ın finansal faydayı, Twitter'daki önemli hissesini ve şirketin yönetim kurulu üyesi olma planını açıklamayı geciktirerek sağladığı söylendi. Twitter yatırımcılarını temsil eden avukatlardan Frank Bottini, yaptığı açıklamada, davanın Elon Musk'ın "satın alma fiyatını yeniden müzakere etmek için 44 milyar dolara satın almak istediği şirketi kötülemeye devam etmesi" nedeniyle açıldığını belirtti.