Elon Musk’ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! 70 milyon dolarlık özel jet...

İŞTE ELON'UN YENİ SEVGİLİSİ
Daily Mail Online'ın haberine göre; SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 17 Şubat'ta özel jetinden gizemli bir kadınla inerken görüntülendi.
İkili, değeri 60 ila 70 milyon dolar olduğu tahmin edilen özel jetten ayrı ayrı inerken objektiflere yakalandı.
Musk'a yakın bir kaynak Hollywood Life'a söz konusu kadının Avustralyalı aktris Natasha Bassett olduğunu ve çiftin birlikte seyahat ettikten sonra Los Angeles'a iniş yaptığını söyledi.
"BİRKAÇ AYDIR ÇIKIYORLAR"
Musk'a yakın kişi, ikilinin bir kaç aydır ilişki yaşadığını ve şimdilik her şeyin yolunda olduğunu da söyledi.
Natasha Bassett, Baz Luhrmann'ın yönetmen koltuğunda oturduğu biyografik film Elvis'te aldığı rolle gündeme gelmişti.