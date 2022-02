Elon Musk’ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı! 70 milyon dolarlık özel jet...

Elon Musk her adımı, her paylaşımı, her açıklaması ile olay olmaya devam ederken, şimdi de magazin dünyasının radarına girdi. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 70 milyon dolarlık özel jetinden gizemli bir kadın ile inerken görüntülendi. Kadının kim olduğu kısa sürede ortaya çıktı.