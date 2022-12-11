Elon Musk’ın ifşaları sürüyor: Twitter ve FBI kol kola

ABD merkezli sosyal ağ sitesi Twitter'ın geçmiş dönemlerde uyguladığı gizli sansür programına dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD'li milyarder işadamı Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra şirket yönetiminin geçmişte yaptığı ve kamuoyundan gizlenen uygulamalarını açıklıyor. Dün ifşalarda üçüncü belgeler yer aldı. Söz konusu yeni belgelerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter faaliyetlerine karşı izlenen sansür yer aldı.Belgeler, Elon Musk yönetiminin kontrolünde bağımsız gazeteci olduğu belirtilen hesaplardan yayınlanıyor.İlk ifşalarda ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlunun adının karıştığı skandalların ABD başkanlık seçimi öncesinde Twitter yönetimince sansürlendiği belirtilmişti.İkinci ifşa belgelerinde ABD'de Demokrat Parti karşıtı paylaşımlarının sansürlendiği ortaya dökülmüştü.Dün yayınlanan üçüncü ifşaatta da Trump'ın Twitter hesabının askıya alınma süreci ele alındı.Söz konusu belgelerde 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından sonra Trump'ın Twitter hesabının kapatılma sürecinde Twitter eski yönetimi ile ABD federal soruşturma ve istihbarat kurumlarının yakın ilişkileri ortaya konuldu.Yayınlanan belgelere göre seçim sürecinde FBI ile Twitter yöneticileri sık şekilde görüşüyordu.Twitter'ın eski ekibi tarafından 8 Ocak 2021'de "süresiz" şekilde askıya alınan Trump'ın hesabı Musk yönetimi tarafından 22 Kasım tarihinde yeniden açıldı. Ancak Trump henüz Twitter hesabından herhangi bir paylaşım yapmadı.Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ABD ve Avrupa ana akım medyasının platforma yaklaşımı değişti. Daha önce Twitter'ı "ifade özgürlüğü platformu" olarak tanımlayan Batılı medya, Musk'ın yayınladığı ifşaları ise yayınlamıyor. Twitter hakkındaki haberlerinde ise daha çok Musk'ı çeşitli gerekçelerle kötülüyorlar.