Elon Musk’ın satın aldığı Twitter, Afrika ofisindeki tüm çalışanları kovdu! 1 kişi hariç...

7 BİN 500 ÇALIŞANIN İŞTEN ÇIKARILACAĞI İDDİASI

Twitter, Nisan 2021'de, Afrika kıtası ofisini Gana'da açmıştı. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler, daha önce basında yer almıştı.

Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevlerine son vermişti.

Twitter'ın, hafta sonu Hindistan'daki çalışanlarının yüzde 90'ını işten çıkardığı bildirilmişti.