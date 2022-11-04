Elon Musk’ın satın aldığı Twitter’ın gelirleri çakıldı

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın gelirinde büyük düşüş olduğunu duyurdu.

"TWİTTER'IN GELİRİNDE BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ OLDU"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, "İçerik denetimiyle ilgili hiçbir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu. ABD'de ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.



ELON MUSK TEK YÖNETİCİ OLMUŞTU



Musk, geçtiğimiz hafta Twitter'ı 44 milyar dolara almasının ardından yönetim kurulunu feshederek Twitter'ın tek yöneticisi olmuştu. Mavi tikli hesaplardan 8 dolar alınacağını bildiren Musk, Twitter kullanıcılarından büyük tepki toplamıştı.