Elon Musk’tan ABD’li siyasetçiler hakkında çarpıcı sözler: Kişisel çıkarları için Twitter’a baskı yaptılar

Twitter Dosyaları 16 serisinde, gazeteci Taibbi, kurum içi yazışmaları delil göstererek Maine Senatörü (Demokrat) Angus King ve Dışişleri Bakanlığı yetkilisi (Cumhuriyetçi) Mark Lenzi'nin de içinde olduğu bir grup politikacıyı "siyasi kazançları için Twitter yetkililerini etkilemeye çalışmakla" suçladı.

"ANA AKIM HABERLERDE TAM ANLAMIYLA SIFIR ETKİ ÜRETTİ"

Taibbi, Senatör King'i, rakiplerinin sosyal medya platformundaki paylaşımlarını engellemek için Twitter yöneticileriyle yaptığı yazışmaları delil olarak paylaştığı ve kendini rahatsız eden paylaşımları "şüpheli" olarak nitelendirdiğini belirtti.

Serbest gazeteci Taibbi ayrıca, ABD'deki ana akım medyanın daha önce Twitter Dosyalarında ortaya çıkan bazı ifşaları tamamen görmezden geldiğini kaydederek, "Haber değeri taşıyan en az bir düzine başka ifşaat, son iki ayda ana akım haberlerde tam anlamıyla sıfır etki üretti." diye yazdı.