Elon Musk’tan dikkat çeken açıklama: Twitter App Store’dan kaldırılmak isteniyor

Twitter'ı satın almasıyla birlikte çok konuşulan açıklamalara imza atan Elon Musk bu kez de Apple tarafından Twitter'ın İOS'tan kaldırılması tehdidini aldıklarını söyledi.
REKLAMVERENLER İLE DE BAŞI DERTTE
Elon Musk dönemiyle birlikte Twitter'ın en büyük reklamverenlerinin üçte biri sitede pazarlama yapmayı durdururken, milyarder iş insanı bu durumdan aktivistleri sorumlu tuttu. Reklamverenler ise şirketlerin zayıf içerik denetimi nedeniyle marka güvenliği endişesi taşıdığını kaydetti.
TWİTTER ASKIYA ALINAN HESAPLARI AÇACAK
Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, askıya alınan hesaplardan yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olanların açılacağını duyurdu.
Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada, daha önce kapatılan hesapların durumuna açıklık getirdi.
Paylaşımında Musk, kapatılan Twitter hesaplarının gelecek haftadan itibaren açılacağını vurgulayarak "Halk konuştu. Halkın sesi, Tanrı'nın sesi. Af gelecek hafta başlıyor." mesajını paylaştı.
Musk, başlattığı bir ankette, "Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?" diye sormuştu.
Ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4'ü evet cevabı verirken yüzde 27,6'sı ise hayır oyu kullanmıştı.
Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında Eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı.
Twitter, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.