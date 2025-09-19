Emine Erdoğan, Gazzeli çocuklar için ortak bildiriyi imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'deki çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için hazırlanan ortak bildiriye imza attı. Emine Erdoğan, 15 Eylül'de Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmiş ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır ile görüşmüştü. Zirvenin ardından Nasır'ın kurucusu olduğu Education Above All Vakfı, "Çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların eğitimi açısından vahim bir yıl" ortak bildirisi hazırladı. Bildiriye, Emine Erdoğan dahil çok sayıda isim imza attı. Bildiriye ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: Bugün, Her Şeyden Önce Eğitim Vakfı Başkanı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Savunucusu, değerli dostum Şeyha Moza bint Nasser'ın öncülüğünde yayınlanan 'Çatışma Bölgelerinde Yaşayan Çocukların Eğitimi Açısından Vahim Bir Yıl Ortak Bildirisi' ile sesimizi, o günlerdeki inançla bir kez daha yükseltiyoruz. Erdoğan, Gazze başta olmak üzere tüm kriz bölgelerindeki çocuklara ve eğitim sistemlerine yönelik devam eden ihlallerin durdurulması için acil eylem çağrısında bulunduklarını belirtti.