Emine Erdoğan’a ABD’de ödül! ’Dünyanın en cömert ülkesi’ olmaya devam ettik

"TÜM MAZLUMLARIN ULUSLARARASI PLATFORMLARDA SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Emine Erdoğan, Ukrayna Savaşı ile dünyadaki mülteci sayısının 100 milyonu aştığını ve raporların bu sayıyı 'dramatik bir dönüm noktası' olarak nitelediğini belirterek, "Bildiğiniz gibi, topraklarımız tarih boyunca, savaştan ve zulümden kaçmış insanlar için güvenli bir sığınak olmuştur. Bu sığınağın kapılarını Ukraynalı kardeşlerimize de açtık. Türkiye olarak, Afrika'dan Ukrayna'ya, Filistin'den Suriye'ye kadar tüm mazlumların uluslararası platformlarda sesi olmaya devam edeceğiz. Dilerim ki bu çaba tüm insanlığın ortak çabası olsun" ifadelerini kullandı.

Kendisinin ziyaret ettiği tüm mazlum coğrafyalarda kadınların ve çocukların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini söyleyen Emine Erdoğan, "Ne yazık ki tüm bu krizlerin en büyük mağdurları, her zaman kadınlar ve çocuklar oluyor. O nedenle kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi, çocukların sağlıklı ve mutlu yaşamlar sürdürebilmesi için özel projeler geliştiriyoruz. 2016'da, Türkiye'de açtığımız, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi, bunun en güzel bir örneğidir. Afrika'nın farklı ülkelerinden kadınların el emeklerini alıyor, bu adil pazarda satıyor ve gelirini olduğu gibi onlara gönderiyoruz" diye konuştu.