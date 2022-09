Emine Erdoğan’a ABD’de ödül! ’Dünyanın en cömert ülkesi’ olmaya devam ettik

İnsanlığın her kıtada, savaşlar, insani krizler, doğal afetler, salgın hastalıklar gibi nice badirelerle imtihan edildiğini ve bu nedenle uzanacak bir dost eline ihtiyacın her geçen gün arttığını kaydeden Emine Erdoğan, şöyle konuştu: "2020'de her 45 kişiden 1'i ihtiyaç sahibiyken 2021'de her 33 kişiden 1'i insani yardıma muhtaç hale geldi. Böyle bir vasatta, insani yardımlarımızı sadece ikili düzeyde değil, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla artırarak sürdürüyoruz. 2021 yılında, toplam 7,7 milyar dolar tutarındaki yardımlarımız, başta Suriye, Somali, Filistin olmak üzere 122 ülkeye ulaştı. İnsani yardımlarımızla, kanayan bir yaraya geçici bir tampon yapmayı ya da bir açlığı bir anlığına dindirmeyi amaçlamıyoruz. Bilakis, bizim yardım felsefemizde, kardeşlerimizi elinden tutup ayağa kaldırmak, yıkılanı yerine koymak, imar ve ihya etmek var. Başta Kızılay, AFAD ve TİKA olmak üzere, tüm kurumlarımız, dünyanın dört bir yanına sadece yardım değil, insanlığın ölmediği inancını taşıyor."