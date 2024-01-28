Emine Erdoğan’dan ‘soykırım davası’ mesajı: barış yolunda umut ışığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyadan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail için verdiği ihtiyati tedbir kararına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki soykırımı önlemek için alınan kararı, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum. Kararın; kadın, çocuk demeden Filistinli masumları öldüren İsrail'in saldırılarını durdurmasına vesile olmasını yürekten diliyorum. Bu anlamlı gelişme hepimize gösteriyor ki; dünyanın gözü önünde işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması adına birlikte mücadele etmekten vazgeçmemeliyiz" dedi.