Emir’i eşcinsel çifte verdiler

Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık (30), oğlu Emir'in Aachen Gençlik Dairesi tarafından alınıp Köln yakınlarında yaşayan eşcinsel bir çifte verildiğini söyledi. Oğlunun 30 Mayıs'ta elinden alındığını bildiren Küçükbıyık, "Oğlum Emir'in eşcinsel çifte verilmesi üzerine Gençlik Dairesi'ne itirazda bulundum. Haddimi aştığımı söylerek kovmaktan beter ettiler. Emir'i bana ayda sadece bir kez gösteriyorlar" dedi.Aygül Küçükbıyık, "Oğlum ne yiyor ne içiyor bilmiyorum. Ben oğlumun özel günlerinde yanında olmak istiyorum. Bu en doğal annelik hakkım. Emir aynı zamanda Türk vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin çağrıma kulak vermesini istiyorum. Türk evladı nasıl eşcinsel çiftin yanında Türk kimliğini koruyabilir?" dedi. Emir'in, annesinden "psikolojik tedavi gördüğü için bakamayacağı" gerekçesiyle alındığı öğrenildi.