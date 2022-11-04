‘Erdoğan en etkili lider’

Rusya - Ukrayna Savaşı'nda dünya için kritik önemde olan küresel tahıl sevkiyatının Türkiye'nin arabuluculuğunda yeniden başlamasına dair yorumlar gelmeye devam ediyor. Rusya geçtiğimiz günlerde güvenlik gerekçesiyle Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından tahıl ihracatına izin veren Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Moskova anlaşmaya geri dönmüştü. TürkRus.com sitesindeki habere göre Rus basını ve Rus uzmanlar, Erdoğan'ın Rusya ile Batı ve Ukrayna arasında etkili arabuluculuk yapabilen tek lider olduğu yorumunda bulundu.Moskovskiy Komsomolets gazetesindeki haberde, "Erdoğan bunu yeniden yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya'yı tarım anlaşmasına döndürerek dünyada bugün sadece kendisinin Rusya ile Batı ve Kiev yönetimi arasında etkili (hatta çok etkili) rol oynayabileceğini bir kez daha gösterdi" denildi.Batı medyasında da Erdoğan'ın üstlendiği role dikkat çekiliyor. Insider sitesindeki haberde Türkiye'nin savaş boyunca ince bir çizgide yürüdüğüne dikkat çekilip Erdoğan'ın giderek artan etkisine vurgu yapıldı. Haberde "Türkiye, Erdoğan'ın kendisini Rusya ve Ukrayna arasındaki krizlerde giderek daha önemli bir bölgesel aktör olarak konumlandırmasıyla, tarafları aynı masaya getirebilecek az sayıdaki ülkelerden biri oldu" denildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i dün Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdikleri diplomasi trafiği neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başladığını belirten Erdoğan, ilerleyen dönemde anlaşmanın uzatılmasına odaklanacaklarını ifade etti. Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve adil bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakerelere dönülmesinin zaruri olduğunu vurguladı. Yunanistan'ın mütecaviz eylemlerine de değinilen görüşmede Erdoğan, gerginliği artıranın Türkiye olmadığını, Atina'nın aklıselimle davranmaya ve diyaloğa yönlendirilmesinin faydalı olacağını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü muhtırasına ilişkin onay sürecinin hızını ve ne zaman nihayetleneceğini bu ülkelerce atılacak adımların belirleyeceğini kaydetti. NATO'dan yapılan açıklamada da "Stoltenberg, Ukrayna'nın tahılının Karadeniz'den güvenli şekilde geçişi konusunda müzakere etmesi nedeniyle Türkiye'ye ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdirlerini sundu" denildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Stoltenberg'in ziyaretiyle ilgili Twitter paylaşımında, "NATO Genel Sekreteri Sayın Jens Stoltenberg ve değerli eşi dostum Ingrid Schulerud ile İstanbul'da buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu ziyaretin ülkemizi yakından tanımalarına vesile olduğuna inanıyor, yeniden bir araya gelmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.