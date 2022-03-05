En ışıltılı festival

Hindistan
'ın tapınakları ile ünlü şehri Ujjain, Hindu festivali olan Maha Shivaratri'nin kutlandığı sırada yakılan 1 milyon 171 bin 788 kandille dünya rekoru kırdı. Guinness Rekorlar Kitabı'nın Twitter hesabından yapılana açıklamada, Madhya Pradesh hükümetinin düzenlediği festivalin dünyanın en büyük kandil gösterisi olduğu belirtildi. Hindistan, geçen kasımda Divali festivalinin arifesinde, Ayodhya kentindeki halkın 900 binden fazla kandil yakmasıyla yine bir dünya rekoru kırmıştı. India Times, Hinduizm'in ana tanrılarından biri olan Tanrı Şiva'nın onuruna Kshipra Nehri'nin kıyılarında ve Mahakal Tapınağı'nda 14 binden fazla gönüllünün katılımıyla rekorun kırıldığını açıkladı.