En mutsuz gençler İngilizler

Avrupa, özellikle de AB, dünyanın en müreffeh bölgelerinden biri olarak kabul edilmekte. Ancak, bu refaha rağmen, sınırları içindeki pek çok genç, ruh sağlığı ile ilgili artan endişelerle birlikte, refahta giderek artan bir düşüşle karşı karşıya. Geçtiğimiz ay, İngiltere merkezli bir yardım kuruluşu olan Children's Society, Birleşik Krallık'taki gençlerin refahını ve Avrupa'daki gençlerle karşılaştırmalarını inceleyen bir rapor yayınladı. 2024 İyi Çocukluk Raporu'na göre Avrupalı gençlerin ortalama yüzde 16.6'sı hayatlarından memnun değil; bu oran kıta genelinde her altı gençten birine denk geliyor. Gençler arasında yaşam memnuniyetinin en düşük olduğu ülke yüzde 25.2 ile Birleşik Krallık olurken, bu ülkeyi Polonya (yüzde 24.4) ve Malta (yüzde 23.6) takip etti.