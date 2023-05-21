En pahalı dondurmanın porsiyonu 125 bin lira

Guinness Dünya Rekorları en pahalı dondurmayı önceki gün duyurdu. Japonya firması Cellato, porsiyonu 873 bin 400 yen (yaklaşık 125 bin TL) olan özel dondurmasıyla rekorlar kitabına girdi. Dondurmaya, Japonca'da "beyaz şövalye" anlamına gelen "byakuya" adı verildi. 130 mililitrelik cam kavanozda servis edilen ve 1.5 yılda geliştirilen Roma dondurması, İtalya'nın Alba kentinde üretilen beyaz trüfle yapıldı. Bu trüfün kilosu 15 bin 192 dolar. Dondurmada ayrıca reggiano parmesan peyniri ve hafif tatlı kokusu olan Japon sosu "sake lees" de var. Bundan önceki rekorun sahibi, ABD'nin New York kentindeki Serendipity3 adlı restoranda satılan vanilya ve 23 ayar yenilebilir altın varak içeren, porsiyonu bin dolara satılan Golden Opulence Sundae dondurmasıydı.