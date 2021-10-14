En yaşlı gergedan hayatını kaybetti

İtalya
'da bulunan bir hayvanat bahçesinde barınan gergedan Toby'den kötü haber... Dünyanın en yaşlı gergedanı unvanına sahip "Nonno Toby"nin (Büyükbaba Toby), 54. yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Toby, İtalya'nın kuzeyindeki Verona
kenti yakınlarında yer alan Parco Natura Viva Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyordu. Hayvanat bahçesi yetkililerinden Elisa Livia Pennacchioni, gergedanın 6 Ekim günü hayatını kaybettiğini belirtti. "Gece barınağına dönerken yere yığıldı ve yaklaşık yarım saat sonra kalbi durdu" ifadelerini kullanan Pennacchioni, Toby'nin mumyalanıp Trento
'daki MuSe bilim müzesinde sergileneceğini ve burada, aynı hayvanat bahçesinde 5 yıl önce ölen beyaz aslan Blanco'nun yanına konulacağını söyledi.