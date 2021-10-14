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Giriş Tarihi: 15.10.2021

En yaşlı gergedan hayatını kaybetti

En yaşlı gergedan hayatını kaybetti
İtalya'da bulunan bir hayvanat bahçesinde barınan gergedan Toby'den kötü haber... Dünyanın en yaşlı gergedanı unvanına sahip "Nonno Toby"nin (Büyükbaba Toby), 54. yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Toby, İtalya'nın kuzeyindeki Verona kenti yakınlarında yer alan Parco Natura Viva Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyordu. Hayvanat bahçesi yetkililerinden Elisa Livia Pennacchioni, gergedanın 6 Ekim günü hayatını kaybettiğini belirtti. "Gece barınağına dönerken yere yığıldı ve yaklaşık yarım saat sonra kalbi durdu" ifadelerini kullanan Pennacchioni, Toby'nin mumyalanıp Trento'daki MuSe bilim müzesinde sergileneceğini ve burada, aynı hayvanat bahçesinde 5 yıl önce ölen beyaz aslan Blanco'nun yanına konulacağını söyledi.
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En yaşlı gergedan hayatını kaybetti
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