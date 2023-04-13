En yaşlı senatöre partisinden istifa çağrısı

Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Ro Khanna, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Senatör Feinstein'ın istifa etme zamanı geldi. Ülkeyi kişisel bağlılığımızın önüne koymalıyız." ifadesini kullandı.

Feinstein'ın ömür boyu ülkeye hizmet etmesine rağmen artık görevlerini yerine getiremediğinin aşikar olduğunu ifade eden Khanna, "(Bu duruma) Sesimizi çıkarmamak, halkın seçilmiş temsilcileri olarak güvenilirliğimizi baltalar." değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisinden bir diğer Demokrat milletvekili Dean Phillips de Khanna'nın paylaşımını alıntılayarak, kendisine katıldığını aktardı.

Phillips, "Senatör Feinstein, ülkemize katkıları ölçülemez derecede olağanüstü bir Amerikalı. Ancak artık Senato'da kalmanın hem kendisi için hem de buna sessiz kalmayı tercih edenler için bir görev ihmali olduğuna inanıyorum." dedi.