Endonezya’da futbol maçı katliama dönüştü

Endonezya'da oynanan bir futbol müsabakası faciaya dönüştü. Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımı Arema Malang'ı 3-2 yendi. Lig maçı sonrası iki rakibin taraftarları arasında çok sayıda kavga çıktı. Polis, arbedeye biber gazıyla müdahale etti. Yüzlerce taraftarın, biber gazından korunmak için koşarak çıkış kapısına yığılması izdihama neden oldu. Yaşanan kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu.Yetkililer, 125 kişinin hayatını kaybettiğini yaklaşıkk 200 kişinin de yaralandığı açıkladı. Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, taraftarlar arasındaki kavgalara müdahale eden çevik kuvvetin sıktığı gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi. Afinta, 300'den fazla kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğünü ancak birçoğunun yolda veya hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti. Yaralılar arasında durumu ağır olanların olduğu ve ölü sayısının artabileceği kaydedildi. Yaşanan olaydan üzgün olduğunu bildiren Devlet Başkanı Joko Widodo, "Umarım bu, ülkedeki futbolun son trajedisi olur" dedi. Widodo, güvenlik prosedürleri iyileştirilene kadar 1. Lig'i geçici olarak askıya aldı. DIŞ HABERLER