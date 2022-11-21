Endonezya’daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi

Endonezya'nın Batı Java eyaletindeki Cianjur bölgesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye yükseldiği belirtilerek, Cianjur bölgesinde 5 binden fazla kişinin yerinden olduğu ve 2 bin 200'den fazla evin hasar gördüğü aktarıldı.