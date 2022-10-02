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Haberler Dünya Haberleri Endonezya'daki futbol maçında yaşanan izdihamda ölenler için Türkiye'den başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 2.10.2022 16:05 Son Güncelleme: 2.10.2022 16:06

Endonezya'daki futbol maçında yaşanan izdihamda ölenler için Türkiye'den başsağlığı mesajı

AA
Endonezya’daki futbol maçında yaşanan izdihamda ölenler için Türkiye’den başsağlığı mesajı

Endonezya'da izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için Türkiye'den başsağlığı mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Endonezya halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz" sözlerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da futbol müsabakasında yaşanan izdiham sonucu 100'ü aşkın kişinin ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Endonezya'nın Doğu Java bölgesindeki Malang şehrinde, futbol müsabakasında yaşanan izdihamda 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Endonezya halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Endonezya'daki futbol maçında yaşanan izdihamda ölenler için Türkiye'den başsağlığı mesajı
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