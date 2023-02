Endonezya’dan vefa borcunu ödemeye geldi

Türkiye'de tıp eğitimi alan Endonezyalı doktor Zainab Aqila, vefasını göstermek için ülkesinin gönderdiği ekiple birlikte yardıma koştu. Ülkesinin Hatay'da kurduğu sahra hastanesinde depremzedeleri tedavi eden Aqila, "Türkiye ikinci memleketim. O yüzden duygu yoğunluğu da yaşıyorum" diye konuştu.Küba'dan Kahramanmaraş'a gelen 32 kişilik sağlık ekibi ise hastalara sağlık hizmeti sunuyor. "Türk milletine destek vermek için geldik" diyen Ekip sorumlusu Juan Carlos Dupuy Nunez, "Böyle zor bir durumda yardımcı olabilmek gurur verici" ifadelerini kullandı. Öte yandan İspanya'da üniversite okuyan Can Seven, depremlerin ardından yurda dönüp Küba'dan gelen sağlık heyetinin tercümanlığını üstlendi.Özbekistan'dan gelen 71 askerin kurduğu sahra hastanesinde, 3 bin afetzede tedavi edildi. Türkiye'deki kardeşlerinin zor durumda olduğunu görünce hemen yardıma koştuk diyen tıbbi yardım ekibinden Albay Sanjarbek Azamov, "Ne zaman bizim kardeşlerimizin iyi olduğunu görürüz, ihtiyaç kalmaz, biz o zamana kadar burada olacağız. Yardım için her zaman hazırız, ne gerekiyorsa yapacağız. Türk-Özbek dostluğu her zaman ebedi olsun" dedi.