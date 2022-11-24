Endonezya’ya acil yardım çağrısı

Birliğin Genel Sekreteri Ali Karadaği'nin imzasıyla yayımlanan açıklamada, Endonezya halkı, Cumhurbaşkanı ve hükümetine taziye dilekleri iletildi.

Müslüman ülkelere, insani yardım ve hayır kuruluşlarına Endonezya için acil yardım çağrısında bulunan Birlik, kardeşlere karşı yardım ve ihsanın şeri sorumluluk olduğunu ifade etti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB), Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 271 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin yaralandığını aktardı.

BNPB'ye göre, 58 binin üzerinde kişinin yerinden olduğu depremde, 22 binden fazla ev hasar gördü.