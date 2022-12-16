Enerji işbirliği artırılacak

Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne ilişkin ortak bildiride, enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve doğalgaz tedarikinin özel önemine vurgu yapıldı, "Taraflar, olası yatırımlar, istikrarlı ve güvenilir arzın geliştirilmesi ve enerji kaynaklarının transit geçişi de dahil olmak üzere ortak faaliyet ve projeleri desteklerler" ifadelerine yer verildi. Bildiride, Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın, ortak tarih, dil, kültür ve medeniyet açısından yakınlıkları temelinde kapsamlı bağların geliştirilmesi ve derinleştirilmesi arzusundan yola çıkılarak, hak eşitliği, karşılıklı saygı ve fayda ilkelerine dayalı devletlerarası ilişkileri geliştirmeye yönelik taahhütleri yer aldı. ANKARA