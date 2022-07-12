Enerji krizi büyüyor: Rusya, tamamen durdurabilir! "Dünya bu kadar büyüğüne tanık olmamıştı"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekerek, "Neden? Çok basit. Ukrayna'yı işgal eden Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Küresel bir enerji krizi yaşandığını belirten Birol, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı. Avrupa'da bu kış çok, çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz tedarik eden Kuzey Akım 1 boru hattının bakım çalışmaları için 10 günlüğüne kapatılmasının ardından Avrupa'ya uyarıda bulunarak gaz tedariğinin yeniden başlamamasına hazır olunması gerektiğini söyledi.
"RUSYA SİLAH OLARAK KULLANIYOR"
BBC Türkçe'deki habere göre; Almanya'nın Rus gazına fazlasıyla bağımlı hale geldiğini belirten Habeck, Rusya'nın doğalgazı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptırımlara karşılık bir silah olarak kullandığını belirtti.
Haziran ayında Rus devletine bağlı doğalgaz şirketi Gazprom, Kuzey Akımı 1 boru hattının toplam kapasitesinin yüzde 40'ı oranında kullanıldığını açıkladı. Gazprom, Almanya merkezli Siemens şirketinin boru için gerekli türbinleri göndermekte geciktiğini söyledi.
Bunun üzerine Kanada hükümeti, tamir edilmiş Siemens türbinlerini Almanya'ya yıl sonuna kadar göndereceğini açıkladı. Ancak Ukrayna, Rusya'ya uygulanan yaptırımların es geçildiğini söyleyerek bu kararı kınadı.
RUSYA TEKRAR AÇMAYABİLİR
Almanya'nın Rus gazından tamamen uzaklaşma taahhüdüne ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana Rus gazına bağımlılığını yüzde 55'ten yüzde 35'e düşürmesine rağmen yetkililer, gaz tedariğinin önümüzdeki aylarda tekrar başlatılmamasından endişeli.