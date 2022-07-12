Enerji krizi büyüyor: Rusya, tamamen durdurabilir! "Dünya bu kadar büyüğüne tanık olmamıştı"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekerek, "Neden? Çok basit. Ukrayna'yı işgal eden Rusya, dünyanın bir numaralı petrol ve doğal gaz ihracatçısı. Sonuç olarak tüm enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.