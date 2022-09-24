Enerji krizi Eyfel Kulesi’ni de vurdu! 1 saat 15 dakika farkla...

Rusya ile restleşmenin faturasını ağır ödeyen Avrupa'da tasarruf önlemleri gelmeye devam ediyor. Fransa'da da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapıların ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı. Bu kapsamda başkentin sembolü haline gelen Eyfel Kulesi, 1 saat 15 dakika önce karartıldı.