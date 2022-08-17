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Giriş Tarihi: 17.8.2022 14:32

Enerji krizinde sıra İsveç’e geldi! Tüm zamanların rekoru kırıldı

AA
Enerji krizinde sıra İsveç’e geldi! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle Avrupa’da yaşanan enerji krizi devam ediyor. Başta İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa olmak üzere birçok ülkede elektrik ve ısınma fiyatları yükselirken tasarruf çağrılar durumun ciddiyetini gözler önüne sermişti. Son olarak İskandinav ülkesi İsveç’te elektrik fiyatlarına gelen zam büyük yankı uyandırdı.

İsveç'te geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldiği bildirildi.

Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'te elektrik fiyat artışlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi.

"ZAMMIN NEDENİ GAZ FİYATLARI"

Geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldiğini aktaran Sigvardsson, rekor fiyat artışlarını Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesine bağladı.

Sigvardsson, "Rüzgar enerjisinin ve ulusal elektrik üretiminin düşük kalması da elektrik fiyatlarını tetikledi." ifadesini kullandı.

Elektrik fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 100 arttığının altını çizen Sigvardsson, bu kış İsveç'te elektriğin bir kilovatsaatinin 12 krona çıkmasını beklediklerini aktardı.

Artan elektrik fiyatlarını değerlendiren Başbakan Magdalena Andersson da halkı elektrik tasarrufu yapmaya davet ederek, "Elektrik fiyatları sadece İsveç'i endişelendiren bir konu değil." dedi.

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Enerji krizinde sıra İsveç’e geldi! Tüm zamanların rekoru kırıldı
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