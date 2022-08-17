Enerji krizinde sıra İsveç’e geldi! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Sigvardsson, "Rüzgar enerjisinin ve ulusal elektrik üretiminin düşük kalması da elektrik fiyatlarını tetikledi." ifadesini kullandı.

Elektrik fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 100 arttığının altını çizen Sigvardsson, bu kış İsveç'te elektriğin bir kilovatsaatinin 12 krona çıkmasını beklediklerini aktardı.

Artan elektrik fiyatlarını değerlendiren Başbakan Magdalena Andersson da halkı elektrik tasarrufu yapmaya davet ederek, "Elektrik fiyatları sadece İsveç'i endişelendiren bir konu değil." dedi.