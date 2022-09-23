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Giriş Tarihi: 23.9.2022 14:10 Son Güncelleme: 23.9.2022 14:13

Enerji krizine çözüm bulunamıyor: Avrupa çareyi 'güzelleme'de buldu

AA
Enerji krizine çözüm bulunamıyor: Avrupa çareyi ’güzelleme’de buldu

Rusya’nın Avrupa’ya enerji akışını kesmesiyle birlikte yaşanan kriz giderek büyüyor. Yaklaşan kışta ışıksız ve ısıtmasız kalma korkusu yaşanan kıtada özellikle Fransa’da oldukça zor günler yaşanıyor. Birçok ülke çare arayışını sürdürürken Fransa ve İsviçre, elektrik tasarrufu amacıyla yapılan karartma gecelerini kampanyaya çevirdi.

Fransa ve İsviçre'de "Gece Güzeldir" etkinliği kapsamında, 187'den fazla belediyenin sokak aydınlatmaları söndürülecek.

Bu yıl "enerji tasarrufu" tematiği çerçevesinde 3'üncüsü düzenlenen "Gece Güzeldir" etkinliği kapsamında, Fransa ve İsviçre'nin birçok sınır belediyesini kapsayan Büyük Cenevre'de 187 belediye, bugün sokak ışıklarını söndürecek.

"Gece Güzeldir" internet sitesinden yapılan açıklamada, vatandaşları enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi de hedefleyen etkinliğe, Büyük Cenevre'ye komşu 50'den fazla belediye de katılacak.

Açıklamada, ışıklarını söndürerek etkinliğe katılan işletmelerin ve kişilerin sayısının arttığına dikkat çekilirken, etkinlik kapsamında gökyüzünü gözlemleme, sergiler, gece yürüyüşleri ve mum ışığında yemek gibi 100'den fazla organizasyon gerçekleşeceği kaydedildi.

Etkinlik, gündüz ve gecenin eşit zaman diliminde olduğu sonbahar ekinoksuna denk geliyor.

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Enerji krizine çözüm bulunamıyor: Avrupa çareyi 'güzelleme'de buldu
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