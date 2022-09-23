Enerji krizine çözüm bulunamıyor: Avrupa çareyi ’güzelleme’de buldu

Bu yıl "enerji tasarrufu" tematiği çerçevesinde 3'üncüsü düzenlenen "Gece Güzeldir" etkinliği kapsamında, Fransa ve İsviçre'nin birçok sınır belediyesini kapsayan Büyük Cenevre'de 187 belediye, bugün sokak ışıklarını söndürecek.