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Giriş Tarihi: 4.11.2022 15:14

Enerji krizini yaşayan AB ülkeleri birbirine düştü: Doğal gaz kararına Polonya’dan tepki

AA
Enerji krizini yaşayan AB ülkeleri birbirine düştü: Doğal gaz kararına Polonya’dan tepki

Avrupa genelinde süren enerji krizi, şiddetini artırıyor. Zorlu kış aylarının gelmesiyle birlikte ısınma problemlerinin baş gösterdiği birçok ülkede kriz yaşanırken, doğal gaz kısıtlamaları politik gerilimleri de beraberinde getiriyor. Son olarak Polonya, yaşanan doğal gaz sıkıntısını Avrupa Adalet Divanı’na taşıdı.

Polonya, temmuzda Avrupa Birliği (AB) tarafından doğal gaz tüketiminin azaltılmasına yönelik yapılan düzenlemenin oy birliğiyle kabul edilmediği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanına şikayette bulundu.

Polonya Adalet Bakan Yardımcısı Sebastian Kaleta, söz konusu yönetmeliğin anlaşmalara aykırı olduğunu belirterek, "Oy birliği prosedürüne tabi tutulmadı." ifadesini kullandı.

"ENERJİ KRİZİNDEN FAYDALANIYORLAR"

Anlaşmalarda açıkça belirtilmesine rağmen Polonya'nın veto hakkının engellendiğini öne süren Kaleta, "Bu çok önemli çünkü birkaç yıldır enerji alanında yeni çözümler getiren AB, Polonya'yı veto hakkını kullanma olasılığından yoksun bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaleta, AB'nin enerji sepetini şekillendirme yetkinliğini tamamen devralmak için enerji krizinden yararlanmaya çalıştığını iddia etti.

AB, temmuzda aldığı kararla Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında, bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmasını talep etmişti.

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Enerji krizini yaşayan AB ülkeleri birbirine düştü: Doğal gaz kararına Polonya’dan tepki
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