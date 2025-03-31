Enkazlar arasında saf tuttular

Gazze'de yüz binlerce Filistinli, İsrail'in bombardımanı altında, enkaza dönen camiler ve evlerin arasında tekbirler getirerek bayram namazını eda etti. Binlerce Filistinli, savaşta ağır hasar gören tarihi Büyük Ömeri Camii'nde bayram namazını kıldı. Ancak geçmiş bayramların aksine, bu yıl cami önünde ne bayram şekerleri ne de çocuklara dağıtılan hediyeler vardı. Yerel kaynaklar, bayram namazı sırasında ve sonrasında birçok bölgede yoğun top atışları ve İsrail askeri araçlarından ateş açıldığını bildirdi.