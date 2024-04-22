Enkazlar ceset dolu

Katil İsrail, tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına havadan karadan ve denizden devam ediyor. İşgal ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 34 bin 97'ye yükselirken çekildiği bölgelerde geride bıraktığı yıkım ve işlediği savaş suçları şok ediyor. Halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açan İsrail ordusu, milyonlarca Filistinlinin sığındığı Refah kentine önceki gece düzenlediği yoğun saldırılarda 9'u çocuk en az 16 Filistinliyi daha katletti. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi, saldırısında hayatını kaybeden çok sayıda Filistinlinin cesedine ulaşıldığını duyurdu. Öte yandan, İsrail ordusunun günlerce kuşattığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden 7 Nisan'da çekilmesinin ardından bölgedeki toplu mezarlardan cesetler çıkmaya devam ediyor.Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan sağlık kaynakları, Nasır Hastanesi kompleksindeki toplu mezardan İsrail askerlerince öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedinin çıkarıldığını söyledi. İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle hastane çevresinde açılan toplu mezarlara gömdüğünü aktaran sağlık kaynakları, kentte hâlen yaklaşık 500 kişinin kayıp olduğunu vurguladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle açtığı toplu mezarlara gömüyor.İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da baskın ve seldırıları sürüyor. İşgal ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, öldürdüğü 5 Filistinlinin cenazesini alıkoydu. Öte yandan, Batı Şeria'da İsrail ateşi sonucu Filistinli ambulans şoförü öldü.Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 485 Filistinli öldürüldü.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda hamile bir Filistinli kadını katletti. Saldırıda yaralananların götürüldüğü Kuveyt Hastanesi'nde doktorlar, kadına yaptıkları müdahaleyle bebeği kurtardı.