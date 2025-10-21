Epstein’in kurbanı: Ünlü bir başbakan bana tecavüz etti

ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre'nin anıları bugün piyasada olacak. İntihar ederek 25 Nisan'da 41 yaşında yaşamını yitiren Giuffre'nin "Nobody's Girl" adlı kitabının kopyası basına sızdı. Buna göre Giuffre, kitabında İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ile üç ayrı olayda cinsel ilişkiye girdiğini yazdı. Giuffre ayrıca "Çok ünlü bir başbakan bana tecavüz etti ve beni öldüresiye dövdü" yazdı. New York Post'a göre başbakanın adını zarar görmekten korkarak açıklamadı. Ancak Giuffre, geçmişte mahkemeye verdiği dilekçelerden birinde eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü.