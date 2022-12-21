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Giriş Tarihi: 22.12.2022

Erciyes’te üçlü zirve

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Erciyes’te üçlü zirve
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı, Kayseri'de yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze bir araya geldi. Akar, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Kafkasya'nın istikrarında önemli bir rol üstlendiğini belirterek "Biz burada birlikte oluşturduğumuz sinerji ile bölgede istikrar için gayretler gösteriyoruz. Ayrıca küresel gelişmelere ilişkin de bilgi ve görüş alışverişinde bulunduk. İlişkilerimiz barış dolu bir geleceğin tesisi için savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii de dahil olmak üzere bütün alanlarda gerçekten memnuniyet verici sonuçlarla devam etmekte" dedi.
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Erciyes’te üçlü zirve
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