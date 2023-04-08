Erdoğan, Lavrov’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lavrov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Filistin'de artan saldırılara karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti. Erdoğan, bu birliğin Avrupa'da özellikle de Türk elçilikleri önünde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.