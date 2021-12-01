Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Rusya’dan yeni açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin dostane bir şekilde ilerlediğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi planlanıyor. Türkiye'nin Ukrayna krizinde ara buluculuk yapmasına yönelik konunun da bu görüşmede ele alınacağını düşünüyorum." dedi.

TÜRKİYE'YE "ARABULUCULUK" ÇAĞRISI

Lavrov, Federasyon Konseyinde yaptığı konuşmada, Ukrayna krizine dair değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun Ukrayna'yı etki alanına alarak "Rusya karşıtı" bir hale büründürmeye çalıştığını öne süren Lavrov, "(NATO) Kiev'e ölümcül silah sevkiyatı yapıyor ve ABD, havada ve denizde sınırlarımıza yakın kışkırtıcı adımlar atıyor." diye konuştu.