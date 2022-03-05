Erdoğan Zelenski ile son durumu görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ukrayna
Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya
'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.
Zelenski de, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Göstermiş olduğu tutarlı destek için minnettarım. Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırılar ve nükleer terörizm hakkında kendisine bilgi verildi. Düşmanlıklara bir son vermeliyiz" ifadesini kullandı.
Bu arada Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la da telefonda görüştü. Erdoğan, Rusya'nın saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade etti.