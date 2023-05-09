Erdoğan’dan barış diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman El-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Görüşmede, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler'le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti. Öte yandan Sudan'da yaşanan iç çatışmalarda Türk büyükelçilik çalışanları operasyonla büyükelçilikten çıkarıldı. Personel, büyükelçilik rezidansına götürüldü. ANKARA