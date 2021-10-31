Erdoğan’dan liderlere küresel adalet çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin resmi karşılanma törenine katıldı.
Başkan Erdoğan'ı tören alanında İtalya Başbakanı Mario Draghi
karşıladı. El sıkışan iki lider daha sonra kameralara poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da eşlik etti.
Roma'da EUR semtindeki La Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin ilk gününde Erdoğan, çok yoğun geçen diplomasi trafiğinde ayaküstü ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden
, İngiltere Başbakanı Boris Johnson
, Almanya Başbakanı Angela Merkel
, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ayaküstü sohbet etti.
Başkan Erdoğan ikili görüşme programında da İtalya Başbakanı Mario Draghi ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.
Erdoğan, görüşmelerde küresel ekonomi adaletinin tesisiyle ilgili atılması gereken kurumsal ve ilkesel adımları muhataplarına anlatırken, terörle mücadele ve göç gibi küresel konularda hem uyarılarda bulundu, hem de çözüm yollarını aktardı, işbirliğinin önemini vurguladı.
İKLİME DARBE VURAN 5'Lİ: ABD, ÇİN, RUSYA HİNDİSTAN VE AB
G20 liderlerinin zirvede küresel ısınmayı sınırlamak için acil adımlar atmayı taahhüt etmesi bekleniyor. BBC "İklim krizi: Dünyayı en çok kirleten ülkeler, karbon emisyonunu azaltmak için neler yapıyor?" başlıklı bir haberinde Çin, ABD, Hindistan, Rusya ve AB'nin iklime darbe vuran 5'li olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirve öncesinde yaptığı konuşmada "İklim hedeflerimizin çok uzağındayız" itirafında bulundu.
BIDEN İLE BUGÜN GÖRÜŞECEK
Başkan Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken ABD Başkanı Joe Biden ile de tokalaştı, ayaküstü sohbet etti. ABD'li üst düzey bir yetkili, Biden ile Erdoğan'ın bugün Roma'da ikili bir görüşme yapacağını bildirdi.