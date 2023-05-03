Erdoğan’dan Özbekistan liderine kutlama telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i geçen hafta düzenlenen anayasa değişikliği referandumunun başarılı geçmesinden dolayı tebrik etti. Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, yapıcı işbirliği ile öncelikli projelerin hayata geçirilmesine ilişkin meseleleri ele aldı. Mirziyoyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde başarılar diledi.