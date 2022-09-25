‘Erdoğan’ın çağrısı dünyaya yeni bir mesaj verdi’

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na hitabında KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak tanınması çağrısıyla "tarih yazıldığını", tanınma konusunda bir aşama daha kaydedildiğini ve dünyaya yeni bir mesaj verildiğini söyleyen Tatar, "Uluslararası camiaya demek istediğimiz, Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır" ifadesini kullandı.Kıbrıs'ta üç garantör ülkeden biri olan İngiltere'nin Kıbrıs tutumunu değerlendiren Tatar, "İngiltere, Kıbrıs'ta şartların Kıbrıs Türklerinin aleyhine, Kıbrıs Rumlarının lehine bu şekilde cereyan etmesine tamamıyla seyirci kalmıştır. Hiç kılını kıpırdatmamıştır; çünkü güneyde üsleri var, kendi menfaatleri var. Bunu üzülerek söylüyorum ama gerçekten Kıbrıs'ta bu kadar adaletsizliğe seyirci kalan, tarafsız olması gereken bir garantör ülkenin sorumsuzluğu bu kadar sürdürmesi beni hayal kırıklığına uğratmıştır. Hâlâ ambargo ve izolasyonlar altında her türlü haksızlığa uğrayan Kıbrıs Türk halkına seyirci kalıyorlar" şeklinde konuştu.